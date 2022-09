Paul Haggis | il Riesame spiega il no all’arresto del regista e i dubbi sulla donna | “Forse intenti speculativi”

(Di martedì 13 settembre 2022) Con il deposito delle motivazioni del provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso del pm del tribunale di Brindisi, contro la revoca degli arresti domiciliari a carico di, si chiude la controversia. E cala il sipario sul caso dei presunti abusi di cui una 29enne inglese ha accusato ilcanadese. Come noto, i giudici hanno rigettato l’appello dei pm, che insistevano per l’arresto delpremio Oscar. Arresto richiestobase delle presunte violenze sessuali che sarebbero avvenute – secondo l’accusa – dal 12 al 15 giugno in un B&B di Ostuni. Oggi, però, il Tribunale delanche il perché di quel rigetto. Entrando nel merito della decisione, che i giudici argomentano nel ...

Così il tribunale del Riesame di Lecce ha motivato il rigetto dell'appello dei pm salentini contro la revoca dell'arresto di, il celebre regista premio Oscar che è stato detenuto agli ..."Non può acriticamente ritenersi che la posizione" della 29enne inglese che ha denunciato di essere stata abusata dal regista premio Oscar"sia scevra da intenti speculativi". Lo scrive il Tribunale del Riesame di Lecce motivando il rigetto dell'appello dei pm che insistevano per l'arresto diper presunte violenze ...Secondo i giudici "le numerose incongruenze e contraddizioni evidenziate non possono che far fortemente dubitare della genuinità del racconto della persona offesa" Le contraddizioni e le incongruenze ...Dietro le accuse di abusi sessuali potrebbero esserci “ intenti speculativi ” da parte dell’accusatrice. Così il tribunale del Riesame di Lecce ha motivato il rigetto dell’appello dei pm salentini con ...