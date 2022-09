Napoli, netturbini con la laurea: 26mila in coda per 500 posti da operatore ecologico (Di martedì 13 settembre 2022) Tra i candidati oltre 1000 hanno fatto studi universitari. C’è anche chi ha rinunciato alla toga: «I giovani non sono degli scansafatiche ma cercano una paga fissa e dignitosa» Leggi su lastampa (Di martedì 13 settembre 2022) Tra i candidati oltre 1000 hanno fatto studi universitari. C’è anche chi ha rinunciato alla toga: «I giovani non sono degli scansafatiche ma cercano una paga fissa e dignitosa»

