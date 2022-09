Morte di Elisabetta | i leader di Russia | Bielorussia e Myanmar non invitati al funerale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 settembre 2022) Le autorità britanniche non hanno invitato idi, Bieloalla cerimonia funebre per la reginache si terrà lunedì 19. Lo riferiscono fonti di Whitehall, spiegando che l’Iran sarà invece presente a livello di ambasciatore. Sono circa 500 i rappresentanti di tutti gli Stati del mondoa partecipare ai funerali. Nella maggior parte dei casi è stato invitato il capo di Stato più un opite. E’ come organizzare “centinaia di visite di stato” nel giro di pochi giorni, ha detto una fonte di Whitehall. L'articolo proviene da Ildenaro.it.