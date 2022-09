L’omicidio di Shireen Abu Akleh rischia di restare impunito (Di martedì 13 settembre 2022) Di regola l’uccisione dei palestinesi in Israele passa sotto silenzio e si dà sempre ragione all’esercito. Stavolta la giornalista uccisa non era anonima, allora perché i militari hanno comunque condotto un’operazione di insabbiamento? Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Di regola l’uccisione dei palestinesi in Israele passa sotto silenzio e si dà sempre ragione all’esercito. Stavolta la giornalista uccisa non era anonima, allora perché i militari hanno comunque condotto un’operazione di insabbiamento? Leggi

largociospe : Incredibile, #Parenzo è tornato solo da poche ore dalle ferie ed è già in testa alla TL perché sta sul cazzo a tutt… - Open_gol : Le Idf hanno pubblicato l'esito delle indagini sulla morte di Shireen Abu Akleh - afrizox : RT @rtl1025: ???'Un nuovo tentativo di #Israele di evadere la propria responsabilità per l'omicidio' di Shireen Abu Akleh. Così Rudeinah, po… - rtl1025 : ???'Un nuovo tentativo di #Israele di evadere la propria responsabilità per l'omicidio' di Shireen Abu Akleh. Così R… -