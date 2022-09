Lo smart working, sarà prorogato ancora fino al 31 dicembre, per i fragili e per chi ha figli under 14 (Di martedì 13 settembre 2022) Ancor più perché nel pieno della campagna elettorale, attraverso Twitter stamane Andrea Orlando – ministro del Lavoro – ha annunciato che è stato “prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni. In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta“. smart working, il decreto è stato approvato all’unanimità dalle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato Nello specifico, vista la platea destinataria, l’atteso provvedimento (inserito nel decreto Aiuti Bis), come ha poi riferito il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso, è stato approvato all’unanimità dalle ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) Ancor più perché nel pieno della campagna elettorale, attraverso Twitter stamane Andrea Orlando – ministro del Lavoro – ha annunciato che è stato “al 31loper i lavoratorie per i genitori dicon meno di 14 anni. In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta“., il decreto è stato approvato all’unanimità dalle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato Nello specifico, vista la platea destinataria, l’atteso provvedimento (inserito nel decreto Aiuti Bis), come ha poi riferito il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso, è stato approvato all’unanimità dalle ...

