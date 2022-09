Laura Pausini | con quei tacchi fa girare la testa | Che look

(Di martedì 13 settembre 2022) I fan dinon hanno saputo resistere davanti aldella loro beniamina: l’avete vista convertiginosi? Guardate. La celebre artista continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sè. Questa volta al centro dell’attenzione è finito un outfit che non è passato inosservato. Avete visto che cosa ha indossato? L'articolo, confalaChechemusica.it.

MontsePaperinne : Laura Pausini mola - blueket : RT @TeLimonyMiel_: Laura Pausini me representa - rodrixixon6 : Laura Pausini va a votar a Fratelli d'Italia - J611971 : @MerceMoreno95 Conclusione .. Laura Pausini es fachione - paulataronji : Oleeeee por Laura Pausini?????????? -

All Music Italia

Nel 2017 è stata scelta per aprire quattro concerti dia Rimini, Verona, Eboli e Roma. Ha poi duettato nel singolo "Irraggiungibile" del rapper Shade. E sempre con Shade ha partecipato ...Autumn Beat si unirà a migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video , tra cui le produzioni italiane Original Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más," Piacere ... Laura Pausini manda in allarme i fan con una scritta su di un foglio, “Te extraño”. C’entra col nuovo singolo Laura pubblica foto e video della storica giornata in cui è nato il suo fan club. “Ci sarà sempre una magia tra la vostra anima e la mia” ...Akihiko Kondo aveva sposato Hatsune Miku, l’ avatar vocaloid più famosa al mondo, una sorta di Laura Pausini digitale giapponese. Poi è arrivata l'obsolescenza programmata ...