La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma (Di martedì 13 settembre 2022) Roma è forse una tra le città che più di tutte nasconde e cela delle gemme preziose sconosciute a molti, anche ai residenti o ai visitatori abituali. E infatti, in pochi sanno che al centro della Capitale sorge una tra le stazioni più belle del mondo, anche secondo Papa Pio XI che assistette ai lavori di ultimazione della struttura. Stiamo parlando della stazione di Città del Vaticano, conosciuta anche come stazione Vaticana o stazione del Vaticano, una ferrovia che si trova a pochi passi dalla stazione di Roma San Pietro in cui si estende la Roma-Viterbo e la ferrovia tirrenica. Si tratta della più breve ferrovia del mondo che conta 1270 metri, poco più di 1 km.LEGGI ANCHE: — Mosè di Michelangelo, ... Leggi su funweek (Di martedì 13 settembre 2022)è forse una tra le città che più di tutte nasconde e cela delle gemme preziose sconosciute a molti, anche ai residenti o ai visitatori abituali. E infatti, in pochi sanno che aldella Capitale sorge una tra le stazioni più belle del, anche secondo Papa Pio XI che assistette ai lavori di ultimazione della struttura. Stiamo parlando delladi Città del Vaticano, conosciuta anche comeVaticana odel Vaticano, una ferrovia che sia pochi passi dalladiSan Pietro in cui si estende la-Viterbo e la ferrovia tirrenica. Si tratta della più breve ferrovia delche conta 1270 metri, poco più di 1 km.LEGGI ANCHE: — Mosè di Michelangelo, ...

albertoangela : Con i suoi 18 milioni di abitanti, Mumbai è la più importante metropoli dell’India e la prima città al mondo per de… - Idkchenomeusare : Comunque è vergognoso che io debba farmi 50 minuti di macchina per arrivare alla stazione più vicina perché sono 2… - Antonio47569274 : RT @Robert46268422: I CORSI più gettonati saranno : FURTO con scasso, nelle case, in cerca d'ORO, FURTO con destrezza in METRO, Accattonagg… - Social57720706 : @AdebisiJuventus @JamesLucasIT La stazione dove dovrebbe passare il treno più tardi ci andrò e farò altre due foto - ivan_miorali : RT @Robert46268422: I CORSI più gettonati saranno : FURTO con scasso, nelle case, in cerca d'ORO, FURTO con destrezza in METRO, Accattonagg… -