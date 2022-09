Irlanda del Nord | re Carlo e Camilla salutano la folla al castello di Hillsborough

vaticannews_it : 'Quelli di noi che lavorano nella #SantaSede e provengono da Gran Bretagna, Irlanda del Nord e dai Paesi del Common… - Radio1Rai : #KingCharlesIII Carlo III ha firmato a St James's Palace l'atto di proclamazione che attesta il giuramento come nuo… - zazoomblog : Regina Elisabetta la Russia esclusa dagli inviti al funerale della sovrana. Carlo III arrivato a Belfast: è la sua… - Bollicineviaggi : Tour dell’Irlanda del Nord in auto a noleggio da Dublino 8 giorni - FrancescoTagli : RT @DanieleMeloni80: Ieri un noto comunista berlusconiano che sa tutto di tutto ha detto che #CarloIII può passare alla storia se concede i… -

Carlo III si è impegnato oggi a Belfast di fronte alle autorità e ai rappresentanti di tutti i partiti dell'Nord a seguire le orme di sua madre nello sforzo per favorire la ...... residenza reale dei Windsor in...Il neo incoronato re Carlo III e la regina consorte Camilla arrivano al castello di Hillsborough, nell'Irlanda del Nord, dove salutano folle ...Carlo e Camilla accolti da una folla festante. Miglkiaia in fila per l'omaggio alla Regina. Il feretro di Elisabetta verrà traslato in serata a Buckinghan palace (ANSA) ...