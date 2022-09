I flop della Serie A: Allegri subisce Nicola, Cuadrado non salta più l’uomo, malissimo Igor e Okoli (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 6a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com. PARTITE E INVIAT... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore,6a giornata diA, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com. PARTITE E INVIAT...

pedroelrey : Il PD/Letta fanno “newsjacking” utilizzando l’hashatag del M5S, che funziona molto più del loro “scegli” - vedi:… - massimobitonci : Anche i giornali del PD e della sinistra hanno capito il FLOP EUROPEO, sulle politiche da intraprendere per contras… - LaVeritaWeb : In vista delle elezioni, «l’esperto» ricompare e pontifica su monoclonali e antivirali, finora osteggiati in favore… - sportli26181512 : I flop della Serie A: Allegri subisce Nicola, Cuadrado non salta più l’uomo, malissimo Igor e Okoli: Ecco la formaz… - LALAZIOMIA : I flop della Serie A: Allegri subisce Nicola, Cuadrado non salta più l’uomo, malissimo Igor e Okoli -