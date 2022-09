Golf, Edoardo Molinari in vista dell’Open d’Italia 2022: “Non vedo l’ora di scendere in campo” (Di martedì 13 settembre 2022) Mancano ormai meno di 48 ore al via del 79° Open d’Italia, in programma da giovedì 15 a domenica 18 settembre sui green del Marco Simone Golf & Country Club, a Roma. Tanti big internazionali presenti, l’Italia potrà comunque contare su diversi Golfisti competitivi in grado di lottare per delle posizioni importanti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da tre giocatori azzurri al sito federale in vista del torneo capitolino. Edoardo Molinari: “Questo Open d’Italia, da vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023, ha certamente un sapore particolare. Non vedo l’ora di scendere in campo, spero davvero possa essere una grande settimana. Il campo rispetto allo scorso anno è ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Mancano ormai meno di 48 ore al via del 79° Open, in programma da giovedì 15 a domenica 18 settembre sui green del Marco Simone& Country Club, a Roma. Tanti big internazionali presenti, l’Italia potrà comunque contare su diversiisti competitivi in grado di lottare per delle posizioni importanti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da tre giocatori azzurri al sito federale indel torneo capitolino.: “Questo Open, da vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023, ha certamente un sapore particolare. Nondiin, spero davvero possa essere una grande settimana. Ilrispetto allo scorso anno è ...

