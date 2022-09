Emmy 2022, Zendaya riscrive la storia del prestigioso premio televisivo (Di martedì 13 settembre 2022) Il suo arrivo sul red carpet non passa inosservato. Abito total black della Maison Valentino, gioielli Bulgari, make-up minimal e capelli sciolti ad accarezzare le spalle: Zendaya, nonostante la giovane età, è una stupefacente maestra di stile! La sua partecipazione agli Emmy Awards 2022 ha riscritto la storia del premio televisivo più prestigioso d’Oltreoceano. La giovane protagonista di Euphoria sbaraglia la concorrenza e porta a casa per la seconda volta una delle statuette più ambite, ovvero quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Visibilmente emozionata, Zendaya afferma di essere senza parole. Con il premio ben stretto tra le mani, ha ringraziato l’emittente televisiva HBO per il coraggio dimostrato nel ... Leggi su diredonna (Di martedì 13 settembre 2022) Il suo arrivo sul red carpet non passa inosservato. Abito total black della Maison Valentino, gioielli Bulgari, make-up minimal e capelli sciolti ad accarezzare le spalle:, nonostante la giovane età, è una stupefacente maestra di stile! La sua partecipazione agliAwardsha riscritto ladelpiùd’Oltreoceano. La giovane protagonista di Euphoria sbaraglia la concorrenza e porta a casa per la seconda volta una delle statuette più ambite, ovvero quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Visibilmente emozionata,afferma di essere senza parole. Con ilben stretto tra le mani, ha ringraziato l’emittente televisiva HBO per il coraggio dimostrato nel ...

