Elezioni: Renzi, 'Pd contro aeroporto Firenze, in quel collegio votate Saccardi' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 et. (Adnkronos) - "In Toscana chi vota per il Pd, vota contro lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Ieri, Ilaria Cucchi, candidata al Senato per il centrosinistra nel collegio Firenze1, ha detto chiaramente che l'aeroporto di Firenze non va toccato. A me pare una scelta assurda e, se fossi un iscritto del Pd, voterei con grande decisione Stefania Saccardi, almeno in quel collegio". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 et. (Adnkronos) - "In Toscana chi vota per il Pd, votalo sviluppo dell'di. Ieri, Ilaria Cucchi, candidata al Senato per il centrosinistra nel1, ha detto chiaramente che l'dinon va toccato. A me pare una scelta assurda e, se fossi un iscritto del Pd, voterei con grande decisione Stefania, almeno in". Così Matteonella enews.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - ragusaibla : RT @tempoweb: 'Meglio che vada in ferie'. #Renzi a valanga contro gli autogol di #Letta #7settembre #iltempoquotidiano - Solib38631000 : @maicattivo @laura_ceruti Impossibile! Non credo ne esista neanche uno che abbia votato M5S ed ora voti Renzi. Mi p… - BinaryOptionEU : RT '#Elezioni, Renzi: 'Letta e Meloni? Migliori amici'. - framarc551 : RT @carlo1493: Quale sarebbe l’interesse nazionale per #Letta? Allearsi con Fratoianni per dire a pochi giorni dalle elezioni che non gover… -