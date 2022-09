Dl Aiuti bis | Malpezzi | ' bene stop qualifica docente esperto ma nodi da sciogliere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Grazie alla riformulazione dell'emendamento l'inaccettabiledelnon c'è più e di questo siamo molto soddisfatti. Per noi, infatti, era unache non andavaperché disciplinata al di fuori dalla sua sede naturale, che è la contrattazione collettiva. Dispiace per questo non essere stati ascoltati prima, se fossero stati lettii nostri emendamenti il Governo avrebbe potuto trovare l'esatta formulazione capace anche di risolvere le criticità che rimangono. Noi ci siamo fermati di fronte al rischio di perdere la rata del Pnrr". Così Simona, capogruppo del Pd al Senato. "Diversi -aggiunge- gli aspetti che rimangono irrisolti e sui quali noi continueremo ad insistere. Intanto bisogna ...