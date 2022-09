“Così ha passato i segreti sui caccia russi”. I servizi di Putin in guerra con le talpe (Di martedì 13 settembre 2022) I servizi di sicurezza russi hanno annunciato di aver arrestato un cittadino russo sospettato di aver trasferito documenti riservati in Ucraina, aprendo un'indagine per alto tradimento, nel mezzo dell'offensiva russa. «L'Fsb ha riscontrato che un cittadino russo ha commesso un atto di alto tradimento, trasmettendo informazioni all'Ucraina a scapito della sicurezza della Federazione russa», hanno affermato i servizi di sicurezza in una nota. Secondo la dichiarazione, l'uomo - di cui non sono state diffuse le generalità ma che è originario della regione di Mosca ed è top manager di un'azienda aeronautica - «ha fotografato frammenti di progetti per parti di aerei da combattimento con un telefono cellulare, prima di inviarli a un cittadino ucraino, un dipendente di un fabbrica di aerei a Odessa, Odessa Aircraft Works», una città ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Idi sicurezzahanno annunciato di aver arrestato un cittadino russo sospettato di aver trasferito documenti riservati in Ucraina, aprendo un'indagine per alto tradimento, nel mezzo dell'offensiva russa. «L'Fsb ha riscontrato che un cittadino russo ha commesso un atto di alto tradimento, trasmettendo informazioni all'Ucraina a scapito della sicurezza della Federazione russa», hanno affermato idi sicurezza in una nota. Secondo la dichiarazione, l'uomo - di cui non sono state diffuse le generalità ma che è originario della regione di Mosca ed è top manager di un'azienda aeronautica - «ha fotografato frammenti di progetti per parti di aerei da combattimento con un telefono cellulare, prima di inviarli a un cittadino ucraino, un dipendente di un fabbrica di aerei a Odessa, Odessa Aircraft Works», una città ...

nctbubita : [13.09.22-18:33 KST] #DOYOUNG ?? Update ????'2 Baddies 1 Porsche' ????'Così stiloso' ????'??????' ????'è porsche...'… - rosyggero : ma che ha passato, era così bello - BINsonoio : @AlessandroDeD14 @LeukosKaiMelas @EdoardoMecca1 Cosi come per i goal. Siete imbecilli, voi che vi ostinate a voler… - Napolinblack : @Giuventino_ @GA7_Official No ma fammi capire, quindi poiché hai 2 misere CL, le tue rivali in Eur sono Benf e nott… - aledeniz : @dianacalibana Dipende. Io non riprendo MAI gli Italiani del Nord quando usano soltanto indicativo e passato prossi… -

La scelta lunare di Kennedy Il discorso, oggettivamente bellissimo, è passato alla storia con il titolo We choose to go to the ... Non dico che noi non ci proteggeremo contro l'utilizzo ostile dello spazio , così come ci ... Martinez: la guerra sta prevaricando su ambiente e giustizia E il tema ambientale è passato in seconda considerazione' Martìnez Alier è intervenuto, a Milano, ... I lavori InteRLab prevedono così un dialogo continuo che si sviluppa dagli interventi degli ... L'HuffPost Il discorso, oggettivamente bellissimo, èalla storia con il titolo We choose to go to the ... Non dico che noi non ci proteggeremo contro l'utilizzo ostile dello spazio ,come ci ...E il tema ambientale èin seconda considerazione' Martìnez Alier è intervenuto, a Milano, ... I lavori InteRLab prevedonoun dialogo continuo che si sviluppa dagli interventi degli ... Il partito del passato. Dal Var alla Dc, lo strazio di un paese rivolto all'indietro (di M. Brambilla)