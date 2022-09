Coppa Davis 2022, Lorenzo Musetti: “Vogliamo passare il girone da primi, non dobbiamo sottovalutare nessuno” (Di martedì 13 settembre 2022) Giornata di vigilia per l’Italtennis, che domani si appresta ad affrontare la Croazia nella prima sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Gli Azzurri vanno a caccia della rivincita dopo la cocente sconfitta ai quarti di finale dell’ultima edizione in quel di Torino rimediata proprio contro Marin Cilic e compagni. Il n.1 croato però questa volta ha dato forfait e non ci sarà. “Abbiamo grandi ambizioni. Vogliamo passare il girone per primi, qualificarci per la fase a gironi in Spagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma siamo pronti”, dichiara Lorenzo Musetti a Super Tennis. Sulla sfida con la Croazia: ” L’anno scorso a loro ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Giornata di vigilia per l’Italtennis, che domani si appresta ad affrontare la Croazia nella prima sfida della fase a gironi dellaall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Gli Azzurri vanno a caccia della rivincita dopo la cocente sconfitta ai quarti di finale dell’ultima edizione in quel di Torino rimediata proprio contro Marin Cilic e compagni. Il n.1 croato però questa volta ha dato forfait e non ci sarà. “Abbiamo grandi ambizioni.ilper, qualificarci per la fase a gironi in Spagna. Non, ma siamo pronti”, dichiaraa Super Tennis. Sulla sfida con la Croazia: ” L’anno scorso a loro ...

