Conte scivola nel recupero: Tottenham ko a Lisbona con lo Sporting (Di martedì 13 settembre 2022) Tre punti per Inzaghi contro il Viktoria Plzen, una sconfitta per l'ex nerazzurro Conte in casa dello Sporting Lisbona. La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si apre (anche) con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 settembre 2022) Tre punti per Inzaghi contro il Viktoria Plzen, una sconfitta per l'ex nerazzurroin casa dello. La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si apre (anche) con ...

sportli26181512 : Conte scivola nel recupero: Tottenham ko a Lisbona con lo Sporting: Conte scivola nel recupero: Tottenham ko a Lisb… - 26aprile : @FrancoArborea @GiuseppeConteIT Si la vaselina in bocca a qualcuno che scrive cazzate così la lingua biforcuta gli… - Adriana04966084 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Questo e' pericoloso...il viscido e' pericoloso ti scivola via perche non e' stab… - conte_ssa23 : @giangi20l @ArbitElegan Si si hai presente la pioggia sull’ impermeabile ? Così scivola via - Cinzia59391505 : @fraddoc @catia_giorni Che gregge i contiani.Avete il cervello diviso in compartimenti stagni,ripetete le stesse fr… -