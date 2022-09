Commonwealth | futuro incerto dopo la morte di Elisabetta - E l' Australia pensa a sostituire la sua effigie sulle banconote

(Di martedì 13 settembre 2022) Dai Caraibi all'Oceania, passando per lo stesso Regno Unito, il nuovo re Carlo III deve subito fare i conti con le spinte ...

Dai Caraibi all'Oceania, passando per lo stesso Regno Unito, il nuovo re Carlo III deve subito fare i conti con le spinte ...Allo stesso modo, tra le popolazioni del, godeva di enorme rispetto anche tra coloro ... Anche la Nuova Zelanda ieri ha annunciato che insarà una repubblica. "Si anche se occorre ...Dai Caraibi all'Oceania, passando per lo stesso Regno Unito, il nuovo re Carlo III deve subito fare i conti con le spinte indipendentiste ...Mentre la Gran Bretagna piange la sua Regina, una domanda rimbalza per i quattro angoli della terra: perchè dovremmo ancora giurare fedeltà a Londra A chiederselo sono alcuni dei 57 Paesi del Commonw ...