Calcio: Allegri, 'dobbiamo trovare un equilibrio, se non riesci a fare gol non devi subirlo' (Di martedì 13 settembre 2022) Torino, 13 set. - (Adnkronos) - "dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio. C'è un momento, come l'altra sera, in cui non riesci a fare gol ma non devi subirlo, non è una vergogna finire il primo tempo sullo 0-0". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito al momento delicato della sua squadra. "Magari è un momento dove l'avversario prende il sopravvento, ci sta, le partite sono lunghe. Come quando andiamo in vantaggio e dobbiamo continuare a giocare, alle volte ci siamo fermati", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Torino, 13 set. - (Adnkronos) - "lavorare perun. C'è un momento, come l'altra sera, in cui nongol ma non, non è una vergogna finire il primo tempo sullo 0-0". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin merito al momento delicato della sua squadra. "Magari è un momento dove l'avversario prende il sopravvento, ci sta, le partite sono lunghe. Come quando andiamo in vantaggio econtinuare a giocare, alle volte ci siamo fermati", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica.

