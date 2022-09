Avanza ancora l' esercito ucraino Il Cremlino | L' operazione prosegue

MaralbAzsc : Kiev avanza ancora, 'torture nei villaggi liberati' - VergatiS : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Kiev avanza ancora: #Zelensky vuole «liberazione completa». ?? La #Cina si dice disposta a lavo… - gazzettamodena : Kiev avanza ancora: «Scoperte torture nei villaggi liberati». Pioggia di missili russi su Kharkiv per vendetta dopo… - OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Kiev avanza ancora: #Zelensky vuole «liberazione completa». ?? La #Cina si dice disposta a lavo… - Marinazzurra25 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Kiev avanza ancora: #Zelensky vuole «liberazione completa». ?? La #Cina si dice disposta a lavo… -

Kiev annuncia di aver ripreso dalla Russia 6mila chilometri quadrati. 'Nessun negoziato fino alla completa liberazione dei territori occupati' ha dichiarato il presidente Zelensky. Per il segretario ...

Kiev annuncia di aver ripreso dalla Russia 6mila chilometri quadrati. "Nessun negoziato fino alla completa liberazione dei territori occupati" ha dichiarato il presidente Zelensky. Per il segretario ...

Le forze ucraine avanzano e annunciano la riconquista di 500 km2 nell'area di Kherson. Kiev denuncia bombardamenti di Mosca nei territori da cui i russi si sono ritirati. Ancora stallo sul fronte dei ...