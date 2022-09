Ardea | interventi di manutenzione presso il Fosso della Favorita

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 settembre 2022)– Nei giorni scorsi, a Tor San Lorenzo di, il personale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (ex Pratica di Mare) ha provveduto a eseguire un intervento diil, corso d’acqua che si trova nella zona retrostante il plesso scolastico di via Campo di Carne, afferente all’Istituto Comprensivo2. L’intervento, nato dalla proficua collaborazione tra l’Ufficio Ambiente del Comune die il Consorzio stesso, è stato predisposto in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, garantendo così pulizia e decoro nei pressiscuola in questione. “Voglio ringraziare pubblicamente il Presidente del Consorzio, dottor Niccolò Sacchetti, il geometra Andrea ...