Anche Santoro snobba la sinistra: "Non so chi votare" | VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) Michele Santoro non si sente rappresentato da nessuno. Neppure dalla sinistra. Il giornalista, ospite della puntata di oggi 13 settembre della trasmissione di La7 Dimartedì, si sfoga rispondendo alle domande di Giovanni Floris. "Quando ero bambino - racconta Santoro - mio padre si preparava per andare a votare, col suo vestito migliore e mi portava con lui al seggio. Non mi parlava di politica ma questa era una lezione d'educazione civica. Io il voto ce l'ho stampato non nella memoria ma sulla pelle come se fosse un tatuaggio. Stavolta però è come se me lo avessero rubato, come se mi avessero portato via un pezzo di pelle". "Me lo ha rubato il fatto di farci precipitare in una campagna elettorale - accusa il giornalista - mentre eravamo sotto l'ombrellone. Quindi noi andremo a votare ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Michelenon si sente rappresentato da nessuno. Neppure dalla. Il giornalista, ospite della puntata di oggi 13 settembre della trasmissione di La7 Dimartedì, si sfoga rispondendo alle domande di Giovanni Floris. "Quando ero bambino - racconta- mio padre si preparava per andare a, col suo vestito migliore e mi portava con lui al seggio. Non mi parlava di politica ma questa era una lezione d'educazione civica. Io il voto ce l'ho stampato non nella memoria ma sulla pelle come se fosse un tatuaggio. Stavolta però è come se me lo avessero rubato, come se mi avessero portato via un pezzo di pelle". "Me lo ha rubato il fatto di farci precipitare in una campagna elettorale - accusa il giornalista - mentre eravamo sotto l'ombrellone. Quindi noi andremo a...

