Allenare la creatività esplorando il proprio disagio interiore

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 settembre 2022) Alla galleria Martina Simeti (via Benedetto Marcello 44, Milano), andrà in scena la prima personale del duo artistico RM – acronimo che deriva dal nome della celebre squadra di calcio spagnola del Real Madrid. La mostra si chiama “Trojan Horse” e, dopo l’anteprima del 15 settembre, rimarrà aperta dal 16 settembre al 9 novembre. Un’esibizione in cui l’attenzione è rivolta al processo, piuttosto che al risultato. L’obiettivo di “Trojan Horse” è anche quello di generare forti dubbi su come certe categorie appartenenti alla società odierna siano sempre denigrate o etichettate negativamente per motivi di classe, di genere o di lavoro. In più, la mostra cercherà di capire come il danno psichico e il danno esistenziale che scheggia l’anima dei due artisti siano parte integrante del loro, e al tempo stesso un motore che li spinge a creare ...