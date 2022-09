Un problema di antica data | il sovraffollamento delle nostre carceri

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 12 settembre 2022) di Antonello Laiso. Ilè die per tale merita quella dovuta e continua attenzione mediatica affinché altri sforzi vengano fatti alla sua risoluzione ,parliamo delcarcerario. Il decreto del Ministro Severino molti anni fa ed in continuazione quello del Ministro Cartabia hanno solo in parte ed in misura non più