Storie Italiane al via su Rai1, Eleonora Daniele al timone della decima stagione (Di lunedì 12 settembre 2022) Basta repliche e vecchi film, su Rai1 si torna a fare sul serio partendo proprio dal daytime in cui tornerà la regina indiscussa, almeno al mattino, ovvero Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane. Da oggi, lunedì 12 settembre, alle 9.50 su Rai 1, riparte “Storie Italiane” con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni ma con un’emozione in più, quella di essere giunti all’importante traguardo della decima dizione. La formula del programma non cambia perché come sempre Eleonora Daniele proverà a mettere insieme attualità, cronaca e mondo dello spettacolo con le su interviste. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, dividendo il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Basta repliche e vecchi film, susi torna a fare sul serio partendo proprio dal daytime in cui tornerà la regina indiscussa, almeno al mattino, ovverocon il suo. Da oggi, lunedì 12 settembre, alle 9.50 su Rai 1, riparte “” con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni ma con un’emozione in più, quella di essere giunti all’importante traguardodizione. La formula del programma non cambia perché come sempreproverà a mettere insieme attualità, cronaca e mondo dello spettacolo con le su interviste. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, dividendo il ...

LambertucciR : Buongiorno ci vediamo alle 10 su @RaiUno @eleonoradaniele @storie_italiane ?? - gianlu_79 : In bocca al lupo a @RaiUno @storie_italiane @eleonoradaniele #StorieItaliane per la 1° Puntata - Silvie54451811 : @Raiofficialnews @storie_italiane @RaiUno Bisognerebbe fare capire alla Daniele,che il sesso non è sempre un reato???? - blogtelevisivo2 : 12/09 dal lunedì al venerdì: 15:15 @RaiDue BellaMa Diaco 18:50 @La7tv @caterinabalivo con Lingo Ritornano: 10:00… - g_piacente : RT @VaiControvento: Studio Legale Miraglia, RAI Uno - Storie Italiane. Il calvario di una famiglia, chiedono aiuto per i figli, i servzi so… -