Sophie Codegoni prende il posto di Rosalinda Cannavò?

Leggi su novella2000

(Di lunedì 12 settembre 2022) La sostituta diè entrata, come ben sappiamo, nel cast ufficiale di Tale e Quale Show. La trasmissione andrà in onda a partire dal 30 settembre su Rai 1 per alcune settimane. Essendo impegnata in questa nuova avventura dovrà prepararsi di volta in volta, con costanza e dedizione, alle L'articolo proviene da Novella 2000.