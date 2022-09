Serie C 2022/23: dominio Picerno, battuto il Foggia 3-0 (Di lunedì 12 settembre 2022) Prima vittoria stagionale del Picerno, il Foggia firma invece un’altra sconfitta: termina 3-0 il match valevole per la seconda giornata di Serie C, Girone C 2022/23. Vantaggio rossoblù al termine della prima frazione di gioco. Un primo tempo caratterizzato da intensità e tanto gioco. Al 13esimo i padroni di casa sprecato la prima occasione del vantaggio: Kouda fa tutto da solo entrando in area palla al piede, ma lasciandosi anticipare dal difensore avversario che chiude bene in angolo. L’1-0 viene firmato dieci minuti più tardi da Reginaldo. L’attaccante brasiliano recupera palla a metà campo e calciando dal limite con il destro, spiazza il portiere avversario. Nella ripresa continua il pressing dei padroni di casa: al 51’esimo è Mallamo ad effettuare un fallo di mani in area e concedere un rigore agli uomini di ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Prima vittoria stagionale del, ilfirma invece un’altra sconfitta: termina 3-0 il match valevole per la seconda giornata diC, Girone C/23. Vantaggio rossoblù al termine della prima frazione di gioco. Un primo tempo caratterizzato da intensità e tanto gioco. Al 13esimo i padroni di casa sprecato la prima occasione del vantaggio: Kouda fa tutto da solo entrando in area palla al piede, ma lasciandosi anticipare dal difensore avversario che chiude bene in angolo. L’1-0 viene firmato dieci minuti più tardi da Reginaldo. L’attaccante brasiliano recupera palla a metà campo e calciando dal limite con il destro, spiazza il portiere avversario. Nella ripresa continua il pressing dei padroni di casa: al 51’esimo è Mallamo ad effettuare un fallo di mani in area e concedere un rigore agli uomini di ...

tuttosport : #JuventusSalernitana da ripetere: ecco come funziona l'errore tecnico ?? - acmilan : ?? Read the match report of a game where everything happened ?? - Gazzetta_it : Il Monza non gira? Ci pensa Silvio! Tutti i segreti di un presidente-allenatore. Un racconto di Andrea Schianchi… - simohachimi22 : RT @DiMarzio: .@sscalciobari: Walid #Cheddira convocato con il #Marocco. Inizia il sogno #Qatar2022 #SerieB - emamarro : RT @GiovaAlbanese: #DiMaria ci prova, #Rabiot ci spera. Ma per la #Juventus domani è già vigilia di #UCL: mercoledì sarà #JuveBenfica ?? @G… -