Sciopero nazionale aerei oggi, la lista dei voli cancellati (Di lunedì 12 settembre 2022) Indetto dalle organizzazioni sindacali autonome di categoria USB e Cub Trasporti, è in corso dalla mezzanotte di oggi, 12 settembre, lo Sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto. Sono due le fasce orarie protette, oltre a quella tra le 7 e le 10 anche quella dalle 18 alle 21. Tra i motivi principali dell'agitazione, “l'adeguamento dei salari con la reintroduzione della scala mobile, la cancellazione degli accordi sulla precarizzazione ma anche per protestare contro i turni massacranti a cui deve sottoporsi la categoria dovuti a problemi di sottorganico a fronte di migliaia di lavoratori lasciati in Naspi, in Cigs e in solidarietà”, hanno fatto sapere i sindacati. Al momento, considerando alcuni degli scali principali, lo Sciopero non sta avendo impatti sui voli sia di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Indetto dalle organizzazioni sindacali autonome di categoria USB e Cub Trasporti, è in corso dalla mezzanotte di, 12 settembre, lodi 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto. Sono due le fasce orarie protette, oltre a quella tra le 7 e le 10 anche quella dalle 18 alle 21. Tra i motivi principali dell'agitazione, “l'adeguamento dei salari con la reintroduzione della scala mobile, la cancellazione degli accordi sulla precarizzazione ma anche per protestare contro i turni massacranti a cui deve sottoporsi la categoria dovuti a problemi di sottorganico a fronte di migliaia di lavoratori lasciati in Naspi, in Cigs e in solidarietà”, hanno fatto sapere i sindacati. Al momento, considerando alcuni degli scali principali, lonon sta avendo impatti suisia di ...

SusannaCeccardi : I sindacati proclamano uno sciopero nazionale per venerdì per protestare contro le aggressioni sui treni. Ricordiam… - News24_it : Aerei, oggi sciopero di 24 ore. Ita attiva piano disagi Possibili disagi in vista per chi oggi dovrà viaggiare in a… - Gliocchinonmen1 : @Tania04050610 @Maicol27803210 Ecco brava,proclama un bello sciopero nazionale così stiamo tutti a casa.?? - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Aerei, oggi sciopero di 24 ore. Ita attiva piano disagi: Possibili disagi in vista per chi oggi dovrà viaggiare in aereo.… - fisco24_info : Aerei, oggi sciopero di 24 ore. Ita attiva piano disagi: Possibili disagi in vista per chi oggi dovrà viaggiare in… -