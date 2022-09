cmdotcom : #Roma e #Mou tornano alla vittoria: #Dybala batte Empoli 2-1 ma la squadra di Zanetti piace di più - Alessio17 : RT @StepAsR: L'anno scorso: Roma piagnona, Mou piagnone, il VAR è perfetto, siete solo dei rosiconi piagnoni, squadra di pippe. Ora con #Ju… - Gazzetta_it : Mou sorride: 'Ci voleva! Dybala incredibile, senza Zaniolo ci manca qualcosa' #EmpoliRoma #SerieA - Salsidus : @OfficialASRoma E quanti finti romanisti, caro Mou, stasera avrebbero voluto diversamente. Forza Roma, sempre. ?????????? - l_malandrino : @OfficialASRoma In altri tempi il palo era gol e si pareggiava con rischio di perderla alla fine. Avanti Mou avanti Roma ! ?????????? -

... ma sappiamo quello che può darci sotto porta e come aiuta la squadra" , ha aggiuntoa Dazn. ...l'aspettativa è alta perché è arrivato Dybala che in condizioni normali non giocherebbe nella. ...Nel frattempo però laha arretrato il baricentro, anche per provare a far male negli spazi con le ripartenze. Paradossalmente, però, le occasioni arrivano da azioni manovrate, prima per ...La Roma soffre, ma batte l'Empoli ed evita il terzo stop consecutivo, dopo le sconfitte contro Udinese (4-0) e Ludogorets (2-1). I giallorossi vincono grazie a Paulo Dybala, che sigla il vantaggio con ...Un campione, un grande campione, ha incontrato una squadra vera e l’ha battuta. Dybala-Empoli è finita 2-1, con gol, palo e assist vincente dell’argentino. E’ stato così, col suo straordinario colpo d ...