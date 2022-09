Roma, «Dammi i soldi»: al rifiuto distrugge la porta del locale a colpi di spranga (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma. Attimi di paura all’interno di un negozio di parrucchieri dove il titolare è stato minacciato da un malvivente con tanto di spranga. Quest’ ultimo era entrato nel negozio chiedendo dei soldi e al rifiuto del titolare è uscito fuori dall’attività iniziando a danneggiare la porta dell’esercizio con dei calci. Dopodiché è scappato a piedi non portandosi, fortunatamente, via nulla. Prima chiede dei soldi poi prende a calci la porta del locale I fatti sono avvenuti lo scorso 9 settembre intorno alle 16.50. Siamo in via Amendola, poco distante dalla stazione Termini. Qui gli agenti di Polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di un parrucchiere che ha riferito loro della presenza di una persona che aveva rotto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022). Attimi di paura all’interno di un negozio di parrucchieri dove il titolare è stato minacciato da un malvivente con tanto di. Quest’ ultimo era entrato nel negozio chiedendo deie aldel titolare è uscito fuori dall’attività iniziando a danneggiare ladell’esercizio con dei calci. Dopodiché è scappato a piedi nonndosi, fortunatamente, via nulla. Prima chiede deipoi prende a calci ladelI fatti sono avvenuti lo scorso 9 settembre intorno alle 16.50. Siamo in via Amendola, poco distante dalla stazione Termini. Qui gli agenti di Polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di un parrucchiere che ha riferito loro della presenza di una persona che aveva rotto la ...

