Rigori e tanto altro: alcuni dei miracoli in nerazzurro di Handanovic (Di lunedì 12 settembre 2022) Samir Handanovic dopo le critiche ricevute nel derby, contro il Torino ha effettuato almeno 6 parate importanti. Ecco alcuni dei suoi interventi più ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) Samirdopo le critiche ricevute nel derby, contro il Torino ha effettuato almeno 6 parate importanti. Eccodei suoi interventi più ...

Asky68112577 : @napolenico Lascia perdere .. ti ricordi i Due rigori su Lavezzi e Zalayeta in 5 minuti completamente inventati.. E… - paolamarcozzi : @JFCmarco @Alex_Cruijff14 Mica tanto tra le gambe visto che ha avuto un rinnovo immediato a cifre assurde, fascia d… - respirante4 : RT @fedexdusan: @respirante4 Spero solo che non arbitrano più la juve, per il resto sticazzi se fanno errori in altre partite. Se tanto dev… - fedexdusan : @respirante4 Spero solo che non arbitrano più la juve, per il resto sticazzi se fanno errori in altre partite. Se t… - DanielePolino : @Torrenapoli1 È la solita sudditanza . Comunque non ricordo tanto fuoco quando regalavano ogni settimana rigori a R… -