Nomi che iniziano per D e loro significato (Di lunedì 12 settembre 2022) Parliamo di Nomi che iniziano con la lettera D. La tradizione italiana ne prevede diversi, fra cui spicca Daniele che, pur essendo uscito dalla classifica dei primi dieci Nomi più usati per i neonati in Italia, resta comunque un nome estremamente popolare; accanto a questo però i genitori italiani sembrano attingere spesso dalla mitologia greca, pescando Nomi come Dafne, Dalila che, pur non essendo mai stati super comuni, godono comunque di un discreto successo. Accanto a questi Nomi ne figurano altri che negli ultimi anni hanno guadagnato punti nei gusti di mamme e papà del nostro Paese, come Diletta, e altri decisamente più rari come Demetra o Deva, scelto da Monica Bellucci per la sua primogenita. Scopriamo in questa piccola lista alcune idee di Nomi inizianti per D. L'articolo ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Parliamo dichecon la lettera D. La tradizione italiana ne prevede diversi, fra cui spicca Daniele che, pur essendo uscito dalla classifica dei primi diecipiù usati per i neonati in Italia, resta comunque un nome estremamente popolare; accanto a questo però i genitori italiani sembrano attingere spesso dalla mitologia greca, pescandocome Dafne, Dalila che, pur non essendo mai stati super comuni, godono comunque di un discreto successo. Accanto a questine figurano altri che negli ultimi anni hanno guadagnato punti nei gusti di mamme e papà del nostro Paese, come Diletta, e altri decisamente più rari come Demetra o Deva, scelto da Monica Bellucci per la sua primogenita. Scopriamo in questa piccola lista alcune idee diinizianti per D. L'articolo ...

fattoquotidiano : ??? CANDIDATI IMPRESENTABILI. Domani l’elenco completo (che comprende nomi di tutti gli schieramenti) in esclusiva su - borghi_claudio : Vedo che stanno cominciando a girare i video di chi vota dall'estero. Ricordo che il centrodestra si presenta unito… - GiovaAlbanese : Alcuni parleranno del crollo del #Liverpool, altri dell'impresa del #Napoli di #Spalletti. Bisogna però riconoscere… - ServadeiDanilo : @AleIori78 @renzo1527 Seguendo molto il calcio giapponese, mi sono imbattuto spesso in bei nomi tra cui l'FC Tiamo… - paolina62 : RT @Ci1812: Lucia, premetto che pago il canone da sempre. Le ricordo che la Rai e’ la tv di stato. Se in passato qualcuno in Mediaset storp… -