Mahmood festeggia 30 anni con Giorno Del Giudizio con Luchè e Paky

(Di lunedì 12 settembre 2022)30oggi, 12 settembre 2022, e se solo si osservasse alle spalle per qualche istante troverebbe tutto ciò che di buono ha fatto negli ultimiper la musica italiana. Non parliamo di un comune rapper né di un cantautore indie come tanti: Alessandro Mahmoud ha ridato vigore alla scena urban, apportando contaminazioni che sono diventate la sua peculiarità stilistica, il suo capriccio espressivo. Non serve una discografia chilometrica, per diventare un punto di riferimento della musica contemporanea: Alessandro ha all’attivo due dischi, Gioventù Bruciata (2019) e Ghettolimpo (2021) ma anche due meritatissimi successi al Festival di Sanremo. Nel 2019 ha portato a casa la vittoria con Soldi, quasi una canzone-manifesto del cantautore sardo-egiziano. Quest’anno, 2022, ha bissato con Brividi, ...