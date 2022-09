Luciana Littizzetto | “Normalità è essere bambini con due mamme”

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 settembre 2022) Perfette, tradizionali e normali: sono queste le tre caratteristiche che una famiglia dovrebbe avere, o che non dovrebbe avere affatto. Perché le famiglie non sono perfette, così come non lo sono le persone che non hanno nulla a che vedere con i protagonisti degli spot pubblicitari a cui qualcuno vorrebbe assomigliassimo. Non sono neanche tradizionali, però, perché nulla è più mutevole dei legami che nascono, crescono e alimentano una famiglia. E per quanto riguarda la, invece, sarebbe necessario rivedere tutto ciò che sta alla base di questo concetto che riguarda il nostro modo di vivere, di agire, di. Cos’è davvero considerato normale? E sopratutto chi può decidere di etichettarci o meno con questo aggettivo? In una società che mira sempre di più all’inclusività e all’accettazione della diversità, quello della ...