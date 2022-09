L’offensiva ucraina spiazza Putin. La Russia è in affanno (Di lunedì 12 settembre 2022) L’offensiva delle forze di Kiev in ucraina spiazza Mosca a tal punto da costringere il presidente russo Vladimir Putin a rimuovere, a sole due settimane dalla sua nomina, il comandante del Distretto militare occidentale, il tenente generale russo Roman Berdnikov. Putin secondo l’intelligence ucraina avrebbe rimosso il generale Berdnikov. Era a capo del Distretto militare occidentale Il comandante del Distretto militare occidentale della Russia, secondo quanto afferma afferma l’intelligence di Kiev, è stato licenziato dopo una serie di pesanti sconfitte in ucraina. Secondo la stessa intelligence di Kiev, il tenente generale russo Berdnikov, che aveva comandato l’intervento russo in Siria ed era stato nominato comandante del Distretto militare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022)delle forze di Kiev inMosca a tal punto da costringere il presidente russo Vladimira rimuovere, a sole due settimane dalla sua nomina, il comandante del Distretto militare occidentale, il tenente generale russo Roman Berdnikov.secondo l’intelligenceavrebbe rimosso il generale Berdnikov. Era a capo del Distretto militare occidentale Il comandante del Distretto militare occidentale della, secondo quanto afferma afferma l’intelligence di Kiev, è stato licenziato dopo una serie di pesanti sconfitte in. Secondo la stessa intelligence di Kiev, il tenente generale russo Berdnikov, che aveva comandato l’intervento russo in Siria ed era stato nominato comandante del Distretto militare ...

