LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 5-5, US Open 2022 in DIRETTA: fasi calde del terzo set (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Continua a servire con una certa continuità Ruud. 15-0 Graziato Ruud sulla volée! Nastro decisivo e alla fine Alcaraz cede. 5-5. Si salva Alcaraz sulla grande risposta di Ruud e si carica verso il suo angolo. 40-15 Larga la risposta di rovescio di Ruud: due palle per il 5-5. 30-15 Dritto devastante in lungolinea da parte di Alcaraz! 15-15 Lascia troppo campo Ruud dalla parte del dritto e non fa male con la risposta. 0-15 Rispostona di Ruud in allungo con il dritto! 5-4 Ruud. E’ avanti il norvegese che costringe lo spagnolo a servire per rimanere nel set. A-40 Non passa la smorzata di Alcaraz! Scelta sbagliata in questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Continua a servire con una certa continuità. 15-0 Graziatosulla volée! Nastro decisivo e alla finecede. 5-5. Si salvasulla grande risposta die si carica verso il suo angolo. 40-15 Larga la risposta di rovescio di: due palle per il 5-5. 30-15 Dritto devastante in lungolinea da parte di! 15-15 Lascia troppo campodalla parte del dritto e non fa male con la risposta. 0-15 Rispostona diin allungo con il dritto! 5-4. E’ avanti il norvegese che costringe lo spagnolo a servire per rimanere nel set. A-40 Non passa la smorzata di! Scelta sbagliata in questo ...

NFLGameLive3 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCLiveWatchOn1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCFullFightUp1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - FIFATvSports1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - FreeHDTV2 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? -