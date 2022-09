L’italiano in classe terza della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di lunedì 12 settembre 2022) La comunicazione nella lingua italiana, dunque, in una classe terza della scuola Primaria, puntella quelle che sono alcune indispensabili competenze specifiche (tratte dalla competenza chiave europea: la comunicazione nella madrelingua) che possiamo così riassumere “La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) La comunicazione nella lingua italiana, dunque, in una, puntella quelle che sono alcune indispensabili competenze specifiche (tratte dalla competenza chiave europea: la comunicazione nella madrelingua) che possiamo così riassumere “La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero”. L'articolo .

ZonaBianconeri : RT @03Cannella: Questa sera ho una rabbia addosso! È scandaloso ciò che è successo. Classe arbitrale di bassissimo livello. Il calcio itali… - 03Cannella : L'aveva vinta con merito al 94 esimo. Non si tratta di culo, ma di vero merito, perché ci hanno creduto… - 03Cannella : Questa sera ho una rabbia addosso! È scandaloso ciò che è successo. Classe arbitrale di bassissimo livello. Il calc… - thibaud1453 : @Virus1979C Sentite l'imprenditore italiano che parla in diretta alla classe dirigente 'dei capaci' e di 160 anni d… - dhvt_b : @clorru L'anno scorso in classe di D prof di italiano aveva un'ora prima e un'ora dopo 2h di ed fisica, quel giorno… -

Vittoria di Faggioli alla 64Monte Erice ... ottavo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto ...Automobile Club Trapani - siamo grati ai piloti che con l'alto ... con cui conferma la sua esaltante stagione col successo di classe ... Volevo abbandonare la scuola, poi è arrivata Angela... (12/09/2022) dice che anche in classe ho iniziato ad essere più 'presente' e ...Ora cosa farò La scuola per diventare programmatore! Mi piace l'...la formazione dei volontari coordinata da CIAI - Centro Italiano ... Orizzonte Scuola ... ottavo appuntamento del CampionatoVelocità Salita Auto ...Automobile Club Trapani - siamo grati ai piloti che con'alto ... con cui conferma la sua esaltante stagione col successo di...dice che anche inho iniziato ad essere più 'presente' e ...Ora cosa farò La scuola per diventare programmatore! Mi piace'...la formazione dei volontari coordinata da CIAI - Centro... L’italiano in classe seconda della scuola Primaria: un esempio di progettazione