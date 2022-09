Letta: non credete a chi dice che torna Draghi, governo irripetibile (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non fatevi convincere da coloro che vi raccontano che ha già vinto la destra ma che poi in tre mesi litigano, salta tutto e si torna al governo Draghi... È un messaggio privo di alcun senso logico e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non fatevi convincere da coloro che vi raccontano che ha già vinto la destra ma che poi in tre mesi litigano, salta tutto e sial... È un messaggio privo di alcun senso logico e ...

