Le scarpe Nike con cui Carlos Alcaraz ha vinto gli US Open costano meno di 120 euro (Di lunedì 12 settembre 2022) Le scarpe Nike con cui Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo Grande Slam sono le sue preferite in assoluto: le NikeCourt Air Zoom Vapor Pro. Proprio come Rafa Nadal o Roger Federer, il tennista di Murcia ha un paio di scarpe del cuore che utilizza in tutti i tornei, cambiando modello solo a seconda della superficie su cui gioca. Nel caso degli US Open, un campo veloce, il nuovo numero 1 dell'ATP ha scelto la versione "Court", la tecnologia Nike per campi in cemento come Flushing Meadow. Si tratta di una delle scarpe più veloci del momento, costruita per dare la sensazione di volare sul campo da tennis. Oltre alla velocità, anche la trazione è davvero notevole: e proprio per questo è dotata di una solida protezione per ...

