Le abitudini di Re Carlo III | lavora fino a mezzanotte e non pranza mai

(Di lunedì 12 settembre 2022) In queste ore delicatissime, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, ReIII è impegnatissimo con giuramenti ufficiali e i primi incarichi da Sovrano. I bene informati lo descrivono come un grandetore, che assolve ai suoi impegnie che nonmai. Scopriamo ledel nuovo regnante, tra curiosità e rivelazioni inedite., da Principe a Re: cosa cambierà Lo abbiamo conosciuto come Principe, sempre gioviale, amante della buona cucina, dei cavalli, e in perenne attesa di raggiungere il gradino più alto. Ora, Re, delinea la sua figura autorevole, pur restando l’uomo che abbiamo conosciuto, con i suoi pregi e i suoi tanto chiacchierati difetti. L’apertura verso tutte le religioni, ...

di Luigi Ippolitoè uomo meticoloso, che difficilmente si scosterà dalle sue: la sua giornata è rigidamente pianificata, ora per ora, dal suo staff DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - La giornata del Re ...... in particolare la Royal Family in senso stretto, ossiae la sua prole. Chiaramente, accanto ... Tempo fa, lo che reale Darre McGrady raccontò a 'Recpies Plus' lealimentari della sovrana,... La giornata tipo di Re Carlo III: lavoro, niente pranzo, passeggiate, tè alle cinque Carlo è uomo meticoloso, che difficilmente si scosterà dalle sue abitudini: la sua giornata è rigidamente pianificata, ora per ora, dal suo staff DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - La giornata del Re ...Pezzetto dopo pezzetto ha costruito il suo sogno. E da «donna orribile», come la aveva definita la regina madre, è ora «onorevole moglie e regina consorte».