Juventus, Gazzetta: “Pari gravoso allo Stadium per Allegri” (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta oggi la Gazzetta, la Juventus con il pareggio con la Salernitana oggi ha davvero messo tutti sulla graticola. “Il finimondo La Juve è andata sotto di due gol nel primo tempo con Candreva e Piatek. Ha recuperato con la forza della disperazione entro il 48’ della ripresa con Bremer e Bonucci (sulla respinta, dopo aver sbagliato un rigore). Un minuto dopo le è sembrato di liberarsi da una maledizione: il colpo di testa di Milik aveva ribaltato la peggiore delle sconfitte in un incredibile 3-2. Festa scudetto, invece il Var richiama l’arbitro Marcenaro, segnalando un fuorigioco di Bonucci apparso, per la verità, poco chiaro. Qui, il finimondo con rissa: Milik espulso per essersi tolto la maglia già ammonito (un professionista meriterebbe una multa per questo); “rossi” a Cuadrado e Fazio; ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Come riporta oggi la, lacon il pareggio con la Salernitana oggi ha davvero messo tutti sulla graticola. “Il finimondo La Juve è andata sotto di due gol nel primo tempo con Candreva e Piatek. Ha recuperato con la forza della disperazione entro il 48’ della ripresa con Bremer e Bonucci (sulla respinta, dopo aver sbagliato un rigore). Un minuto dopo le è sembrato di liberarsi da una maledizione: il colpo di testa di Milik aveva ribaltato la peggiore delle sconfitte in un incredibile 3-2. Festa scudetto, invece il Var richiama l’arbitro Marcenaro, segnalando un fuorigioco di Bonucci apparso, per la verità, poco chiaro. Qui, il finimondo con rissa: Milik espulso per essersi tolto la maglia già ammonito (un professionista meriterebbe una multa per questo); “rossi” a Cuadrado e Fazio; ...

GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - Gazzetta_it : VAR - Juventus: goal annullato, il punteggio resta 2:2 - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Salernitana 3-2, rete di Milik A. (JUV) - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Perché sul rigore è andato Bonucci e non Vlahovic? La spiegazione di Allegri - Gazzetta_it : Perché sul rigore è andato Bonucci e non Vlahovic? La spiegazione di Allegri -