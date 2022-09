Juventus: Allegri pronto a riabbracciare Di Maria col Benfica (Di lunedì 12 settembre 2022) Angel Di Maria è pronto a tornare protagonista con la Juventus nella sfida di Champions League contro il Benfica. Contro i portoghesi rientrerà anche Wojciech Szczesny, fuori dallo scorso 31 agosto per via dell’infortunio alla caviglia. Per Allegri, però, sarà emergenza a centrocampo visto il probabile forfait di Adrien Rabiot, fattosi male nel match del Parco dei Principi col Paris Sain-Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Angel Dia tornare protagonista con lanella sfida di Champions League contro il. Contro i portoghesi rientrerà anche Wojciech Szczesny, fuori dallo scorso 31 agosto per via dell’infortunio alla caviglia. Per, però, sarà emergenza a centrocampo visto il probabile forfait di Adrien Rabiot, fattosi male nel match del Parco dei Principi col Paris Sain-Germain. SportFace.

