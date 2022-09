Inter, Sky: “C’è l’incontro con gli agenti di Skriniar, obiettivo rinnovo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Inter Skriniar- Lavoro intenso per l’Inter alla vigilia della gara contro il Victoria Plzen, valida per la seconda giornata di Champions League. L’Inter continua il lavoro intenso, dopo la vittoria in extremis ai danni del Torino, grazie alla rete di Marcelo Brozovic. I Nerazzurri, sono attenti anche sul mercato rinnovi, dopo si tratta per prolungare il contratto di Milan Skriniar. Le due parti sono ancora alle prese con il rinnovo di contratto dello sloveno: dopo aver tolto il difensore dal mercato, il club di Zhang ha l’obiettivo di prolungare il matrimonio con l’ex Sampdoria. Nonostante, l’Inter lo abbia tolto dal mercato, i nerazzurri e Skriniar sono ancora lontani dall’accordo per il prolungamento di contratto. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Lavoro intenso per l’alla vigilia della gara contro il Victoria Plzen, valida per la seconda giornata di Champions League. L’continua il lavoro intenso, dopo la vittoria in extremis ai danni del Torino, grazie alla rete di Marcelo Brozovic. I Nerazzurri, sono attenti anche sul mercato rinnovi, dopo si tratta per prolungare il contratto di Milan. Le due parti sono ancora alle prese con ildi contratto dello sloveno: dopo aver tolto il difensore dal mercato, il club di Zhang ha l’di prolungare il matrimonio con l’ex Sampdoria. Nonostante, l’lo abbia tolto dal mercato, i nerazzurri esono ancora lontani dall’accordo per il prolungamento di contratto. ...

