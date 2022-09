Ilaria Cucchi: 'L'aeroporto di Firenze non si tocca: non può essere ampliato' (Di lunedì 12 settembre 2022) La candidata per il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Toscana: 'Le carceri in Italia? Hanno problemi enormi e sono una discarica ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 settembre 2022) La candidata per il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Toscana: 'Le carceri in Italia? Hanno problemi enormi e sono una discarica ...

DantiNicola : Con Ilaria Cucchi che dice che l'aeroporto di #Peretola non può essere ampliato il NO alle infrastrutture ormai pre… - fattoquotidiano : Ilaria Cucchi alla Festa del Fatto: “Io ero il prototipo dell’elettore medio di Meloni e Salvini, poi la vita mi ha… - fattoquotidiano : Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa vol… - 7_Zanna : RT @GrazziniFra: Grazie a Ilaria #Cucchi per l’assist che chiarisce tutto agli elettori fiorentini: chi vota #PD vota contro l’ampliamento… - ItaliaViva : RT @DantiNicola: Con Ilaria Cucchi che dice che l'aeroporto di #Peretola non può essere ampliato il NO alle infrastrutture ormai prevale ne… -