Frena l’Atalanta, l’Udinese è quarta. Primo punto Monza (Di lunedì 12 settembre 2022) Vittorie di Bologna (2-1 alla Fiorentina) e Udinese (3-1 sul campo del Sassuolo) nelle prime partite della domenica valide per la sesta di serie A. Finisce 1-1 tra Lecce e Monza, primi punti dei brianzoli; anche l'Atalanta fa 1-1 ed ora la vetta è a 3: Napoli, Milan e Atalanta. Dopo tre vittorie di fila, la squadra di Gasperini Frena 1-1 al Gewiss Stadium contro la Cremonese e aggancia in vetta la coppia Napoli-Milan. In avvio chance per Muriel ed Escalante, bravo Radu su Koopmeiners.Dopo l'intervallo la sblocca l'olandese su punizione, ma il Var annulla per il tocco con la mano di Okoli. Al 74' Demiral segna di testa, dopo quattro minuti pareggia Valeri su errore di Musso. Dopo un Primo tempo avaro di emozioni, la Fiorentina sblocca il match del Dall'Ara al 54': rete di Martinez quarta che appoggia in rete l'assist ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) Vittorie di Bologna (2-1 alla Fiorentina) e Udinese (3-1 sul campo del Sassuolo) nelle prime partite della domenica valide per la sesta di serie A. Finisce 1-1 tra Lecce e, primi punti dei brianzoli; anche l'Atalanta fa 1-1 ed ora la vetta è a 3: Napoli, Milan e Atalanta. Dopo tre vittorie di fila, la squadra di Gasperini1-1 al Gewiss Stadium contro la Cremonese e aggancia in vetta la coppia Napoli-Milan. In avvio chance per Muriel ed Escalante, bravo Radu su Koopmeiners.Dopo l'intervallo la sblocca l'olandese su punizione, ma il Var annulla per il tocco con la mano di Okoli. Al 74' Demiral segna di testa, dopo quattro minuti pareggia Valeri su errore di Musso. Dopo untempo avaro di emozioni, la Fiorentina sblocca il match del Dall'Ara al 54': rete di Martinezche appoggia in rete l'assist ...

