Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona rompe il silenzio: “Ecco com’è andata veramente” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il gossip di questa estata 2022 che ci sta per lasciare è stato sicuramente quello sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una storia che sembra non avere fine. La Blasi è chiusa nel suo silenzio stampa, mentre l’ex Capitano della Roma ha deciso di parlare come un fiume in piena alle pagine del Corriere della Sera. In queste ore sulla relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è intervenuto Fabrizio Corona, il quale attraverso un lungo post su Instagram è tornato indietro nel tempo e ha riaperto il caso Flavia Vento. Vediamo insieme le sue parole.



Francesco Totti ha deciso di raccontare pubblicamente la sua versione circa le ... Leggi su tvzap (Di lunedì 12 settembre 2022) Il gossip di questa estata 2022 che ci sta per lasciare è stato sicuramente quello sulla separazione tra. Una storia che sembra non avere fine. Laè chiusa nel suostampa, mentre l’ex Capitano della Roma ha deciso di parlare come un fiume in piena alle pagine del Corriere della Sera. In queste ore sulla relazione traè intervenuto, il quale attraverso un lungo post su Instagram è tornato indietro nel tempo e ha riaperto il caso Flavia Vento. Vediamo insieme le sue parole.ha deciso di raccontare pubblicamente la sua versione circa le ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - fainformazione : Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo' Finisce molto… - fainfocultura : Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo' Finisce molto… -