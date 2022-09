“È stato in ospedale per una settimana”, forte spavento per Andreas Muller: cos’è successo (Di lunedì 12 settembre 2022) Andreas Muller ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha spiegato il forte spavento suo e della sua famiglia Il ballerino di Amici e compagno di Veronica Peparini è molto legato alla sua famiglia e l’ha dimostrato a partire dal primo giorno in cui ha messo piede nella scuola del talent show. Adesso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha spiegato ilsuo e della sua famiglia Il ballerino di Amici e compagno di Veronica Peparini è molto legato alla sua famiglia e l’ha dimostrato a partire dal primo giorno in cui ha messo piede nella scuola del talent show. Adesso L'articolo proviene da Inews24.it.

ItalianAirForce : Un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare è decollato la scorsa notte da Lamezia Terme per effettuare il… - SettenewsWeb : E' accaduto nelle scorse ore a Milano: un ragazzo di 19 anni è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale… - tribuna_treviso : Il bandito 65enne è stato dimesso e portato in cella a Santa Maria Maggiore. La Polizia ha ricostruito l’assalto ne… - scc68samu : RT @doluccia16: Un vaccino VERO ti evita la malattia per cui è stato creato. Un vaccino VERO per un virus ad RNA, anche se ti ammali, dovre… - rodolfocorrenti : RT @doluccia16: Un vaccino VERO ti evita la malattia per cui è stato creato. Un vaccino VERO per un virus ad RNA, anche se ti ammali, dovre… -