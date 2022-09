Covid, Pregliasco: 'In autunno oltre 150mila casi al giorno' (Di lunedì 12 settembre 2022) 'Ora c'è una buona situazione, direi però che bisogna pianificare possibili restrizioni da gestire e comunicare, il virus sta circolando abbondantemente. Mi aspetto delle onde di risalita in autunno e ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) 'Ora c'è una buona situazione, direi però che bisogna pianificare possibili restrizioni da gestire e comunicare, il virus sta circolando abbondantemente. Mi aspetto delle onde di risalita ine ...

Radio1Rai : #ugdp #Covid #ElezioniPolitiche2022 Fabrizio Pregliasco @preglias virologo dell'Università Statale di Milano. Come… - MGAlbanesi : Pregliasco ha già sparato la sua profezia per l'autunno, con 150.000 casi di Covid al giorno, invocando restrizioni… - EugenioMantova : 'Mi aspetto delle onde di risalita' di Covid 'in autunno e inverno. Torneremo a più di 100mila contagi al giorno, a… - Margher81933300 : RT @molumbe: Alla faccia di Pregliasco, Speranza e altri simili schiattamorti che fino ad ora hanno giocato sulla paura della malattia Covi… - alexandra_epiro : RT @Radio1Rai: #ugdp #Covid #ElezioniPolitiche2022 Fabrizio Pregliasco @preglias virologo dell'Università Statale di Milano. Come suggerisc… -