Candreva visto da tutti: errore inammissibile, il più determinante in tempo di Var. Ma le ingiustizie di Juve-Salernitana non finiscono qui (Di lunedì 12 settembre 2022) Candreva in tv, sì ma a “Chi l’ha visto?”. visto da tutti, meno il Var. Così Juventus-Salernitana diventa la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022)in tv, sì ma a “Chi l’ha?”.da, meno il Var. Cosìntus-diventa la...

capuanogio : Premesso che #Sky non può essere un documento ufficiale, credo sia corretto dire che #Candreva non è stato visto e… - zazoomblog : Candreva visto da tutti: errore inammissibile il più determinante in tempo di Var. Ma le ingiustizie di Juve-Salern… - woodyal19092646 : RT @aurorapalermo99: 3 possibilità 1)VAR non aveva immagini per valutare (e allora nel dubbio non annulli un gol dato, come con la mano di… - Nata_lino : @gio_molg Se il guardalinee non ha sbandierato il fuorigioco vuol dire che aveva visto candreva…e mettiamo il caso… - ParasianAditya : RT @Furiaceca__: ?? le trattenute su Danilo e Bonucci il VAR questo non le ha viste ovvio che no, se non ha visto Candreva figuriamoci se ha… -