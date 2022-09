Campobasso, segregata per 22 anni dal fratello (Di lunedì 12 settembre 2022) segregata per 20 anni in una stanza fredda all’esterno all’abitazione e senza riscaldamento in una località della provincia di Campobasso, precisamente Bojano . Tutto era iniziato nel 1995 quando la donna rimase vedova a 40 anni ed accettò l’invito di suo fratello ad andare ad abitare a casa sua dopo il lutto. Dapprima era stata accolta in casa, ma poi i rapporti con il fratello e la cognata erano degenerati al punto che era stata costretta a vivere in uno spazio angusto, senza nemmeno avere la possibilità di accedere al bagno. Solo una volta al mese le era stato concesso si lavarsi nella vasca del bucato. Non le era concesso di uscire e parlare con nessuno e solo sporadicamente veniva accompagnata dal parrucchiere sotto stretta sorveglianza della cognata. La stanza dove dimorava, ... Leggi su zon (Di lunedì 12 settembre 2022)per 20in una stanza fredda all’esterno all’abitazione e senza riscaldamento in una località della provincia di, precisamente Bojano . Tutto era iniziato nel 1995 quando la donna rimase vedova a 40ed accettò l’invito di suoad andare ad abitare a casa sua dopo il lutto. Dapprima era stata accolta in casa, ma poi i rapporti con ile la cognata erano degenerati al punto che era stata costretta a vivere in uno spazio angusto, senza nemmeno avere la possibilità di accedere al bagno. Solo una volta al mese le era stato concesso si lavarsi nella vasca del bucato. Non le era concesso di uscire e parlare con nessuno e solo sporadicamente veniva accompagnata dal parrucchiere sotto stretta sorveglianza della cognata. La stanza dove dimorava, ...

fanpage : Una donna di 67 anni è stata segregata in casa per 22 anni. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognat… - MediasetTgcom24 : Bojano (Campobasso), donna tenuta segregata dai familiari per 22 anni #campobasso #bojano - CaressaGiovanni : Segregata per 22 anni in una stanza dai familiari, liberata 67enne. I pm: «Un orrore» - VanityFairIt : Una 67enne è stata costretta a vivere in una stanza al freddo per anni dal fratello e dalla cognata. L'avevano acco… - infoitinterno : Campobasso, donna segregata in casa dal fratello e dalla cognata -