Cagliari, Rog: «Felice della permanenza di Nandez e Pavoletti» (Di lunedì 12 settembre 2022) Cagliari, le parole di Marko Rog su Nandez e Pavoletti: «Hanno avuto tante occasioni per andare via ma hanno scelto di rispettare la città» Marko Rog, intervenuto nel corso della trasmissione Videolina Sport, ha parlato anche della permanenza al Cagliari di Nandez e Pavoletti. Di seguito le sue parole. Nandez E Pavoletti – «Mi ha fatto molto piacere la loro permanenza a Cagliari: hanno avuto tante occasioni per andare via ma hanno scelto di rispettare la città. Ringrazio il mio preparatore che mi ha permesso di tornare in campo, ci credevo tanto e sono contento di essere di nuovo qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

